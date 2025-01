El mensaje de Gonzalo Montiel a los hinchas de River tras acordar su regreso al club: "Estoy..."

Para comenzar, sin dudarlo, dejó claro su principal sentimiento al haber llegado a un acuerdo para retornar a River: "Estoy feliz de volver a casa. Ahora estoy disfrutando y espero que cuando llegue pueda seguir disfrutando”.

Cuando le pidieron unas palabras para los hinchas del Sevilla, Montiel soltó: "Siempre me han tratado muy bien. Sevilla es un club muy grande en el cual he podido jugar. Gracias a Dios he jugado en el Sánchez Pizjuán. Estoy feliz de haber estado en un club tan grande como Sevilla".

Para finalizar, el campeón del mundo con la Selección argentina concluyó: "Estoy muy ilusionado y con muchas ganas. Estoy muy feliz. River es mi casa, salí desde chico de ahí, hice casi toda mi carrera ahí. Debuté en el primer equipo y he ganado cosas muy importantes. Estoy muy feliz de volver".

Los títulos de Gonzalo Montiel en River

Gonzalo Montiel, nacido el 1 de enero de 1997, comenzó el año cumpliendo su deseo de volver a vestir la camiseta de River. Su debut oficial con el Millonario se dio el 30 de abril del 2016, en el empate sin goles ante Vélez. Aquella jornada, ingresó en el complemento en lugar de Pablo Carreras.

Luego de ganar nueve títulos en el club, se oficializó su traspaso al Sevilla de España. El 13 de agosto de 2021 se confirmó su pase al elenco español, a cambio de 11 millones de euros por el 80% de sus derechos económicos, más el 15% de plusvalía de una futura venta del jugador.

De sus nueve vueltas olímpicas seis se dieron en el plano local y las tres restantes, en el internacional: