El Kun Agüero y la crisis de Independiente: "no confío en nadie"

"Es muy triste lo que pasa. Me gustaría estar en Independiente pero no puedo estar en todas. Soy totalmente sincero, no confío en nadie. Y si vos te metés ahí, tenés que lidiar con toda esa gente, que ya está metida ahí adentro. Tenés que entrar, echar a todo el mundo y armar todo nuevo. Ojalá un día cambie mi cabeza y más tranquilo diga: 'Bueno, vamos a ver si puedo estar ahí'", expresó el ex delantero que debutó como profesional en Independiente.