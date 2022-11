El Kun Agüero y el insólito motivo por el que no puede visitar a los jugadores de Argentina

"Siempre a full con Argentina y con esta selección que nos representa a todos. Sabemos que darán todo por esta camiseta que tanto queremos. Y como dijo Leo, vamos a estar caminando todos juntos", expresó el Kun Aguero en sus redes sociales poco después del mencionado posteo de Lionel Messi.

Sin embargo, acto seguido se quejó vía streaming porque desde que llegó a Qatar la semana pasada que no pudo ver a los componentes del equipo argentino.

"No pude ver a la selección todavía y me parece medio raro. Es que hace como tres o cuatro días que pedí la credencial para tener acceso a la concentración y todavía no me la dieron, cuando veo que otra gente se baja del avión y enseguida se la entregan", cuestionó.

"Y eso me da bronca, aunque quizá hay gente a la que no les gusta que les diga las cosas malas. Y si no quieren que vaya a la concentración, no hay problema, pero que me lo digan en la cara", reclamó.

El Kun Agüero rechazó una propuesta

El Kun Agüero comentó que fue invitado por la selección de España para que fuera a visitarla, pero declinó hacerlo "porque no sería ético verlos a ellos y no al equipo de Argentina".

"Solamente quería visitar a los muchachos para desearles suerte, pero ahora ya está, no voy a ir a molestarlos a horas del debut. Quedará para más adelante", se siguió lamentando el ex Atlético de Madrid y Barcelona.