El futbolista que se fue mal de Boca y jugará en Europa

Hace algunos meses, el futbolista colombiano había acordado su llegada al Kasimpasa de Turquía en condición de jugador libre pero se cayó el pase ya que Boca ganó la pulseada con el atacante para no dejarlo libre, y esgrimieron de manera legal que siempre le brindaron los elementos necesarios para que pudiera ejercer su tarea, al margen de la decisión de que no lo tendrían en cuenta para la competencia tras ser condenado por la Justicia por violencia de género.

Esto se sumó a lo sucedido a fines de julio, cuando los abogados del delantero presentaron una carta documento en el club informando que Villa se consideraba en libertad de acción porque no fue respetado su derecho a trabajar al no ser convocado para partidos oficiales, y desde entonces no se volvió a presentar a las prácticas.

Posteriormente, el colombiano se entrenó -con indumentaria- en las instalaciones de Unión Deportiva Lanzarote de la Quinta División de España, que dirige Leonel "Pipa" Gancedo, pese a no tener permiso del club.

El equipo donde jugará Sebastián Villa

El Beroe Stara Zagora es un curioso club que tiene a 12 futbolistas argentinos en su plantel, incluso su entrenador, José Luis Acciari, también lo es: los arqueros Rodrigo García y Juan Pablo Lungarzo; los defensores Franco Ramos Mingo, Luciano Squadrone y Enzo Espinoza; los mediocampistas Thiago Ceijas -capitán-, Segundo Pachamé, Francesco Celeste y Enzo Hoyos; y los delanteros Francisco Politino, Santiago Godoy y Gonzalo Issa.