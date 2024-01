El jugador que fue separado del plantel del Rojo y no jugaría ante Independiente Rivadavia

Tras lo sucedido con Claudio Echeverri en River, que tuvo que ser vendido al Manchester City para que no se vaya libre, en el “Rojo” temian que pase algo similar con la otra joya de la Selección argentina Sub 17, Santiago López e inmediatamente se reunió con el jugador y el representante Tomás de Luca para renovar el contrato pero la situación se empezó a dilatar y el rumor de que el delantero no firmaría, empezó a crecer.

