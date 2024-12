En su llegada a Buenos Aires para rubricar su contrato con Boca, el chileno aseguró: "Desde pequeño soy hincha de Boca, no quería decirlo antes. Dejaré todo por esta camiseta, que no queden dudas".

“Muy feliz, muy contento de mi llegada, me recibieron super bien, muy buen trato. Es un grupo muy bueno, muy sano. Me lo han dicho otras personas que era un gran grupo. La calidad de jugadores que hay no hace falta que lo diga”, concluyó.

Cuándo vuelve Boca a los entrenamientos

Por su parte, el plantel xeneize se encuentra de vacaciones hasta el 2 de enero cuando se reunirán en el predio de Ezeiza donde empezarán a preparar su participación en la Fase 2 de la Copa Libertadores de América.