El hijo del Patón Bauza dio detalles sobre el delicado estado de salud de su padre

A nivel local logró conquistar en dos ocasiones el torneo de Primera División en las temporadas 2007 y 2010. A nivel internacional alcanzó los máximos logros de la institución a lo largo de su historia: la Copa Libertadores 2008 y la Recopa Sudamericana 2010.

Como consecuencia de la imborrable marca que dejó en la Liga de Quito, el club tomó la decisión de homenajearlo en el marco de una noche más que especial: La Noche Blanca. Este es el tradicional evento en el que presentan a su plantel de cara a la temporada que se avecina.

Luego de la emotiva jornada que vivió la familia, quien alzó la voz fue Maximiliano Bauza. El hijo del Patón habló sobre el estado de salud del ex DT: "El homenaje fue hermoso. En un principio me daba un poco de miedo de cómo podía reaccionar porque hace mucho que no sale de la casa. Después, la verdad que no me arrepentí para nada de haber ido. Fue muy lindo, muy cuidado, muy respetuoso".

"La parte más emotiva fue antes de salir a la cancha: fuimos al vestuario y nos reencontramos con esa generación de futbolistas históricos de Liga. Verlos a ellos, cómo se ponían por verlo a mi papá, fue la parte más linda de esa intimidad. Muestra lo que significó mi viejo para todos ellos”, sumó.

Qué enfermedad tiene Edgardo Bauza

Para comenzar, Maximiliano explicó: "La enfermedad tiene su repercusión en lo físico, pero es lo que menos se le nota. Es raro a veces verlo, es como que no está del todo. Es una situación rara. La realidad es que yo no sé si él se habrá dado cuenta de dónde estaba y de dónde era, pero estoy seguro de que todo ese cariño, los abrazos y la energía buena, los sintió, le llegó. Le hizo bien, no tengo dudas".

"Él tiene demencia temporofrontal, que es conocida porque Bruce Willis también la padece. No es de las demencias más populares, pero, justo con eso y lo de Bruce Willis, se hizo más conocido el término”, reveló el hijo del Patón Bauza

"Él sale a caminar dos veces por día por el barrio cerrado donde vive, acompañado, pero no más que eso. No se sabe por qué tiene esta enfermedad. La única sospecha que tenemos es sobre la película ‘La verdad oculta’, de Will Smith, de jugadores de fútbol americano y muchos deportistas que se dañan la cabeza. Es una de las posibilidades, pero es un estudio que se hace post-mortem y lo haríamos para sacarnos la duda”, sentenció.