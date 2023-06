El Gato Oldrá y el bombazo de Godoy Cruz ante Boca: "Fue como una película"

El entrenador de Godoy Cruz vivió el partido con mucha intensidad y sintió mucha emoción por el enorme triunfo ante el Boca de Jorge Almirón.

godoy boca.jpg Godoy Cruz goleó a Boca Juniors en el Malvinas Argentinas. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

El Gato Oldrá, sobre la situación que lo volvió a tener como protagonista, admitió: "Fue como una película y me tocó nuevamente a mí. El mérito es de los jugadores. Tengo un grupo maravilloso, con chicos jóvenes juntos a algunos jugadores de experiencia. Ahora todos hablan de este Godoy Cruz".

"Este triunfo es exclusivamente de los jugadores que se brindaron. Fueron claro en el momento de tomar decisiones y fuimos justos ganadores", agregó.

El ex defensor, sobre las virtudes para superar a Boca, opinó: "Sabemos que Boca Juniors es un equipo grande y en cualquier momento puede resolver un partido. Godoy Cruz se ha ganado un respeto y trata de jugar en todas las canchas de la misma forma. Pegamos en los momentos justos y eso el rival lo sintió".

Sobre su continuidad como DT, fue claro y dijo: "Godoy cruz siempre va ser mi casa, he estado toda una vida en el club y no me interesa si me ponen el rotulo de entrenador. Todo lo hago con mucha pasión y cariño".

El Gato Oldrá está invicto en el Malvinas Argentinas

Daniel Oldrá está invicto en condición de local. Desde que se hizo cargo del equipo, ganó tres partidos (Gimnasia y Esgrima La Plata, Independiente y Boca), y empató dos (Lanús y Unión).