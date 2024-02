El Gato Oldrá, tras la derrota de Godoy Cruz ante Colo Colo: "Ganaron por un pequeño detalle"

Godoy-Cruz-1.jpg El Gato Oldrá destacó el esfuerzo que están haciendo los jugadores de Godoy Cruz Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Sin tiempo para lamentos, el DT del Tomba ya encara lo que viene en la Copa de la Liga y la Copa Libertadores: "Mañana veremos cómo están todos e iremos a Córdoba con lo mejor, como se merece. Y al que le toque jugar seguro que va a estar a la altura porque tenemos un plantel competitivo. Después veremos que se va haciendo día a día porque yo creo que el esfuerzo que vienen haciendo los jugadores es inhumano. Estamos jugando cada tres días y cada uno está dejando la vida por esta campaña, no solamente en el campeonato sino en la Copa Libertadores. Ellos están haciendo un gran esfuerzo, que a veces no se ve porque estamos ganando y venimos bien, pero el esfuerzo es grande".

Luego, consultado respecto del desequilibrio que generó Marcos Bolados en el encuentro, Oldrá lo relativizó: "Si vos ves Colo Colo creo que pateó un tiro al arco, no llegaron en el primer tiempo, Por eso no vi que Bolados hiciera tanto tanto lío. Si vos ves el segundo tiempo fue la jugada del gol y creo que nada más, así es que creo que estuvimos bien. Por ahí nosotros estuvimos imprecisos a la hora de definir, porque tuvimos 3 o 4 chances que no pudimos meter y estos partidos de Copa Libertadores se definen por detalles".

oldra 1.jfif El Gato y Rasmussen en la conferencia de prensa

Reconociendo la jerarquìa del rival, el conductor del Expreso destacó: "No se olviden que hemos jugado con el Colo Colo, uno de los equipos más importantes de Sudamérica, y creo que Godoy Cruz estuvo a la altura. Eso es lo que me reconforta y me pone feliz. Que la gente esté identificada con este con este grupo de jugadores que realmente hace nueve meses que viene dejando la vida por el club y por defender el prestigio de Godoy Cruz a nivel nacional e internacional, como corresponde".

Oldrá tras la derrota

El Gato Oldrá ya había dirigido en la Copa Libertadores

Los medios destacaron el partido ante Colo Colo como el debut del Gato Oldrá en Copa Libertadores, pero el DT tombino aclaró: "Mirá, te voy a contar que ya dirigí un partido en la Copa contra Peñarol, pero vuelvo a decir que aunque me toque dirigir la Copa Libertadores o el campeonato local, siempre estoy igual. Por supuesto que son diferentes responsabilidades, pero lo siento como un hincha más, con mucha pasión y aunque a veces con el partido uno por ahí no puede disfrutar, lo que si disfruto es el plantel que tengo. Como los jugadores se brindan, como están identificados con la gente y en todo momento van al frente".

El Gato en la conferencia

"Lo mejor que me puede pasar es que hablen de mis jugadores porque son ellos los que terminan resolviendo los partidos y ellos son los responsables de esta gran campaña que hoy le está tocando vivir al hincha de Godoy Cruz. Este es un grupo inmenso, que pelean todos por lo mismo y que se propusieron ir a todos lados a jugar de la misma forma y lo están haciendo. Yo me siento orgulloso de poder estar con ellos porque día a día me demuestran que quieren hacer historia, no solamente en Godoy Cruz sino en el fútbol argentino. Así es que espero que sigamos en este camino. Son derrotas que hay que asumir, que también enseñan y el fútbol me demuestra día a día que están compenetrados con esta institución y están dejando a Godoy Cruz como se merece, a nivel nacional e internacional".