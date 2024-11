El Gato Oldrá habló sobre el empate de Godoy Cruz y si se queda o se va del Tomba

futbol-godoy cruz-atletico tucuman-daniel oldra-01 (1).jpg El Gato Oldrá y el recurrente dilema entre su decisión de dejar de lado la exposición como DT de Godoy Cruz, y el pedido de los hinchas, de que se quede.

El dilema de Godoy Cruz ¿Un punto ganado o dos perdidos?

La primera consulta que le llegó en conferencia de prensa post partido al entrenador de Godoy Cruz Daniel el Gato Oldrá, apuntó a cómo le cayó el resultado logrado ante los tucumanos en el Malvinas Argentinas.

"No sé si ganamos o perdimos puntos, creo que, en el segundo tiempo, así como lo podríamos haber ganado, lo podríamos haber perdido. Son partidos, me quedo con lo mejor, creo que de los partidos de locales, (este) ha sido uno de los mejores. Pero los partidos se ganan con goles, no lo hicimos cuándo lo tendríamos que haber hecho", dijo el histórico entrenador.

Luego agregó: "En el primer tiempo podríamos haber hecho un gol más, pero (en el segundo tiempo) de entrada, una fatalidad y llegó el gol de ellos".

Respecto a la alternancia del dominio del partido entre locales y visitantes, el Gato Oldrá aclaró: "Tengo que rescatar que fuimos, lo buscamos, pegamos tres tiros en los palos, y después de esos tiros en los palos fue donde ahí nos caímos, y de ahí nos dominaron ellos. Pero esto es fútbol, por eso es tan lindo, los partidos se resuelven de esta manera. Ellos sobre el final taparon dos increíbles. Hay que rescatar lo mejor, y tratar de mejorar por lo que no se ha hecho".

futbol-godoy cruz-hinchas-disfraz-morro-gato-loco julio.jpg

Posteriormente un colega tucumano habló de lo que viene en el torneo, y preguntó como llegan al próximo partido "decisivo" frente a Boca: "No sé si va a ser decisivo, por supuesto que es un partido súper importante porque Boca es Boca, y nosotros estamos peleando ahí (para entrar) en la Copa (Libertadores), y sabemos que para ellos es fundamental. Pero todavía quedan seis fechas más, creo que va a ser duro hasta el final, tenemos que tratar de seguir mejorando en lo futbolístico y ser inteligentes para tratar de clasificar a donde apuntamos todos", destacó el entrenador.

La chicana de López Muñoz y la continuidad del Gato Oldrá el año próximo

En las tribunas hubo una visita insoslayable, el ex volante tombino Hernán López Muñoz, actualmente en el fútbol de la MLS, que en contactos con periodistas le tiró presión al entrenador que había anunciado que a fin de año dejaba el cargo. El sobrino nieto de Maradona dijo que "Oldrá es la historia de Godoy Cruz y no se va a ir".

Cuándo se le mencionó esto en la conferencia a Daniel Oldrá, su respuesta fue jocosa: ¡¿Qué puede decir él, si me abandonó, me dejó solo?!".

Luego el entrenador agregó algo que formó parte de la broma, pero puede ser clave para un posible continuidad dirigiendo a Godoy Cruz: "¡Que vuelvan todos y yo me quedo…!".

Ya metidos en este tema -recurrente- sobre la entradas y salidas del Gato como el director técnico-bombero que saca a Godoy Cruz de las difíciles, se le repreguntó si se quedaba tras la finalización del torneo, y que se mencionó que la prensa de Buenos Aires había asegurado eso, y la posibilidad del Bodeguero jugando la fase clasificatoria de la Copa Libertadores en el Feliciano Gambarte.

► TE PUEDE INTERESAR: A Godoy Cruz se le viene un partido clave ante Boca en la Bombonera

"Me están metiendo presión de todos lados…. Primero quiero llegar al final, y Dios quiera que con el destino que queremos todos", dijo sonriente Daniel.

El Gato Oldrá dice que los protagonistas son los jugadores de Godoy Cruz

Pero luego cambió la dirección del enfoque y se sacó protagonismo: "Con este plantel, creo que hay que sacarse el sombrero, ya que hace un año y ocho meses que está peleándola arriba, a veces nos pasan estas cosas (empate), pero son merecedores, y creo que la gente de Godoy Cruz está feliz, porque estuvo compitiendo todo el tiempo. No es fácil para el futbolista, han estado ahí entre los primeros cinco, peleando con Boca, Racing, River", destacó.

Finalmente, Daniel Oldrá siguió halagando a sus dirigidos, pero dejó un rendija de esperanza para quienes lo quieren seguir viendo con el buzo de DT del Expreso. "Creo que lo más importante son ellos. Yo lo que más quiero es tratar de llegar a que Godoy Cruz pueda clasificar. El año que viene veremos… el Gambarte, y todo lo demás, pero por ahora vamos a seguir así.