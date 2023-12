El Gato Daniel Oldrá lleva el escudo de Godoy Cruz en el corazón

El entrenador tuvo un mano a mano con Ovación, la cita fue en el Feliciano Gambarte, en el lugar que arrancó su vida con el sueño de ser jugador de fútbol.

Daniel Oldrá dos.jpg El Gato Oldrá lleva toda una vida en Godoy Cruz, el club de sus amores. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El Gato siente mucha felicidad cuando ve las obras que se están haciendo en el Feliciano Gambarte y dice: "La verdad que me da mucha alegría cómo sigue creciendo el club día a día. Las obras van avanzando y cada vez estamos más cerca de poder volver a jugar en nuestro estadio. Ojalá que el año que viene le podamos dar la alegría a la gente y que puedan disfrutar del Feliciano Gambarte como corresponde". Sueño en jugar en el Gambarte, si me das a elegir algo prefiero sentarme y disfrutar la vuelta desde la tribuna y verle la cara al hincha de Godoy Cruz. Cuando estoy dirigiendo estoy metido en el partido y no en la emoción de la gente"

El hincha de Godoy Cruz lo quiere mucho y él es un agradecido. "Es un mimo al corazón el cariño que me da la gente, hace muchos años que estamos en el club. Cuando llegué al club había una cancha de básquet, una de fútbol que era de tierra, estaba el Gambarte nada más. Hoy tenemos un predio, hemos tenido un crecimiento muy importante como institución", contó.

Daniel Oldrá cuatro.jpg El Gato está muy ilusionado con la serie que jugará el Tomba con el Colo Colo de Chile en la fase preliminar de la Copa Libertadores. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El Gato es un tipo querible por su forma de ser y siempre ha sido respetado. "Godoy Cruz me formó como futbolista y como persona. Siempre he respetado a todo el mundo, nunca me burlé de nadie, esa ideología la he mantenido toda mi vida y hasta altura no la voy a cambiar", contó.

"Somos un club muy grande. Hoy es muy lindo ver el escudo del club en la Copa Libertadores. Es una institución que respetan por lo que ha generado el club Godoy Cruz durante todo estos años", afirmó.

Todos hablan de Daniel Odrá, el DT que tiene la virtud de descubrir talentos. "Tengo un corazón adentro de este club, todo lo que hago es con muchos sentimientos, siempre trato que Godoy Cruz esté mejor, ya llevo 21 años al lado de los dirigentes desde que dejé de jugar", reveló.

Daniel Oldrá cinco.jpg Daniel Oldrá opinó sobre Independiente Rivadavia, que jugará en primera división. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

“Siempre me gustó buscar jugadores, cada día traté de ser un captador más que un entrenador", opinó.

El Gato define a su cuerpo técnico, donde tiene al Ruso Marcelo Marcucci, al Lobo Ibáñez y a Nico Olmedo entre algunos integrantes y reconoce: "El Ruso es un hermano de la vida, hemos compartido un montón de situaciones, adentro y afuera del club. El Loco Ibáñez y el Nico Olmedo son como mis hijos, los tuve como compañeros y luego los dirigí, ascendimos juntos".

"Fue muy duro, perdí a mi mamá y a mi papá, a un amigo como el Gallego Sallei. He vivido un año muy duro en lo personal", dijo con emoción.

Al DT todavía le dura el dolor de no haberle ganado a Platense en la semifinal y no haber llegado a la final por la Copa de La Liga Profesional. "Fue una tristeza enorme haber perdido con Platense, me pongo a pensar y estuvimos muy cerca de jugar la final, soñábamos con ganar una estrella", explicó.

Al Tomba le tocará jugar con el Colo Colo de Chile en la fase 2 premilinar de la Copa Libertadores. "Vamos a enfrentar a un equipo grande de Sudamérica. Es un desafío muy lindo que tenemos y hemos demostrado que tenemos un buen equipo", admitió.

"Hoy hablan de este Godoy Cruz, de los jugadores que se han ganado un respeto en el fútbol argentino y en el exterior. Los futbolistas fueron a todas las canchas y jugaron de la misma forma y el hincha se identificó y se entusiasmó con el equipo", reconoció.

"La vara la dejamos alta, en el 2024 queremos superar lo que hicimos este año, que fue muy bueno. Ojalá podamos sostener a la mayoría de los jugadores y podamos traer refuerzos y volver a tener un equipo competitivo", comentó.

Oldrá habló sobre Independiente Rivadavia

"Va ser lindo para todos, ojalá que se pueda jugar en el estadio con ambos públicos y que puedan disfrutar de un partido de fútbol. Que el que gane se vaya contento y el que pierda se vaya triste, que nos respetemos como provincia, porque a va ser diferente a nivel nacional, un equipo se necesita del otro, como pasa con Boca y River", dijo.

daniel Oldrá seis.jpg Oldrá agradeció el cariño del hincha de Godoy Cruz. Foto: Axel Lloret/ Diario UNO

El mensaje para el hincha de Godoy Cruz

“Les quiero agradecer por el cariño que me dan, fue maravilloso el aliento que nos dieron durante todo el año".



Que sigan confiando en este equipo que estoy seguro que se van a quedar la mayoría de los jugadores y que le van a dar al club el año que viene lo que no pudimos lograr en este 2023"