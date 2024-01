El futuro de Matías Suárez y Bruno Zuculini tras sus salidas de River

matias-suarez.jpg Matías Suárez tuvo momentos brillantes en River

El cordobés, cuyo contrato finalizó el pasado 31 de diciembre, jugó un total de 133 partidos en River, marcó 40 goles, asistió en 30 oportunidades y logró 7 títulos, pero a la vez sufrió varias lesiones que lo marginaron del campo de juego y tan sólo pudo disputar 220 minutos el 2023, cuando en el 2020 llegó a jugar 3090 minutos.

Confirmada su salida de River, a Suárez lo quieren San Lorenzo, Estudiantes y algún equipo más, pero todo indica que volverá a Belgrano, e incluso ya habría tenido reuniones con el presidente Luis Artime.

La emotiva despedida de Matías Suárez

"Hoy me despido de esta institución enormeeeee en todo sentido, todo este tiempo me bastó para respetarlo y quererlo, me hicieron sentir como en mi casa!! solo tengo palabras de agradecimiento para con el club, dirigentes, entrenadores, compañeros y toda la gente que siempre me apoyó desde el primer día que llegué!!", expresó Matías Suárez en su cuenta de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Matías Suárez (@matisuarez88)

"Hoy me toca despedirme me llevo cosas muy lindas, los mejores recuerdos y todo lo vivido.. los llevaré siempre en mi corazón orgulloso de haber defendido esta camiseta. Muchas gracias River", finalizó.

Bruno Zuculini está cerca de volver a Racing

River Plate también hizo oficial la salida de Bruno Zuculini, quien finalizó su vínculo tras seis años y dejó la institución en condición de jugador libre.

"Después de seis años defendiendo nuestros colores, Bruno Zuculini finalizó su vínculo con River y continuará su carrera fuera del Club. Éxitos y gracias, Zucu”, informó el comunicado despidiendo a uno de los campeones de la Copa Libertadores 2018.

Zuculini-River-2.jpg Zuculini tiene todo listo para volver a Racing

El jugador de 30 años, cuyo contrato finalizó el pasado 31 de diciembre, jugó 122 partidos en el “Millonario”, anotó 9 goles, asistió en 2 oportunidades y logró 9 títulos.

Su próximo destino sería Racing Club, equipo donde nació futbolísticamente y jugó 101 partidos.

De esta manera, el equipo dirigido por Martín Demichelis acumuló dos bajas más en el plantel tras las partidas del capitán Enzo Pérez, Jonatan Maidana, Emanuel Mammana, el uruguayo Nicolás De La Cruz y el venezolano Salomón Rondón, quien rescindió contrato.