El emotivo recuerdo de Matías Reali, a un año del ascenso de la Lepra: "Llegar a Independiente me cambió la vida"

Embed

Qué recuerdos tenés del día de la final, que te tocó vivirla desde afuera

Matías Reali: "El día de la final la viví prácticamente como un hincha más porque lo vi desde afuera, la verdad que se sufrió mucho. Yo, particularmente, sufrí mucho el primer tiempo en el que creo que Almirante estuvo un poco mejor, pero después mi sensación desde afuera era, por momentos, de lástima de no poder coronar con el gran partido que estábamos haciendo. Hubiese sido una lástima sino la hubiéramos ganado como la ganamos. El segundo tiempo lo jugamos muy bien y el alargue, muchísimo mejor. Los que entraron dieron muchas soluciones y fuimos muy superiores. Hicimos un partido terrible y me da satisfacción contarlo porque está el dicho de que las finales se ganan como sea y nosotros la ganamos siendo muy superiores y jugando muy bien. Me llena de orgullo, creo que hicimos una gran final".

1730147882211-independiente-rivadavia-1jpg.jpg Matías Reali, con la camiseta de suplente, festejando en el Kempes luego de ganar la final y obtener el ascenso a la Primera División. Nicolás Ríos/UNO.

Cuál fue la clave para que la Lepra ascendiera

Matías Reali: "La clave en gran parte fue la unión que hubo en el plantel. Desde el principio hubo una gran conexión y Alfredo terminó de cerrar ese círculo que nos acompañó hasta el final. Quiero remarcar al profe (Hernán) Puerta -preparador físico- que siento que fue muy clave para poder lograr esto, yo creo que sin él no lo hubiésemos podido conseguir. La ausencia de él nos dolió mucho, siempre nos acompañó. Es una de las mejores personas que conocí dentro del fútbol y lo quisimos y queremos mucho. Lo recordamos siempre y fue una de las personas más importantes. Y el grupo no solo se unió ahí sino que hoy seguimos siendo amigos y ahí se reafirma la unión del plantel".

1730157237993-independiente-1jpg.jpg El grupo de Independiente Rivadavia fue excepcional. Matías Reali, Pipe Ramis, Álvaro Dionisio, Juan Manuel Elordi y Alex Arceen los festejos del ascenso. Nicolás Ríos/UNO.

El recuerdo del partido frente al Deportivo Maipú

Matías reali.jfif Matías Reali convirtió el gol que le dio la victoria a Independiente Rivadavia para jugar la gran final de la Primera Nacional. Nicolás Ríos/UNO.

Matías Reali: "El partido de Maipú fue increíble porque ya desde temprano, cuando salimos para la cancha, había muchísima gente en nuestro estadio despidiéndonos y nos fueron acompañando hasta donde los dejó la policía (se tomó desde la provincia esa medida de seguridad) y, a medida que íbamos llegando a la cancha (Omar Higinio Sperdutti), había hinchas de Independiente por todos lados. La verdad que coparon Mendoza, fue increíble todo el trayecto al estadio. Respecto al partido, creo que fue parecido a la final. Jugamos con mucha soltura un partido que no solo definía mucho sino que era muy importante para la provincia por lo que tenía un doble condimento por la rivalidad de ser de Mendoza, y que ellos también habían hecho un campañón y tenían todavía posibilidades de ser primeros aunque era difícil. Encima era en la cancha de ellos así que tenía muchos condimentos el partido. Creo que jugamos muy bien y me tocó hacer el gol de la victoria que fue uno de los goles más importantes de mi carrera y ese momento fue único y me emociona recordarlo. Después fue un poco agridulce porque me deja afuera de la final y fue algo que creo que no merecía porque no había hecho nada para ofender a nadie pero se dio así y lo tuve que afrontar. Pero más allá de eso, fue un momento único".

Embed - Deportivo Maipú 0-1 Independiente Rivadavia | Primera Nacional | Fecha 34 (Zona B)

Cuánto significó para vos el ascenso con la Lepra y tu paso por el club

Matías Reali: "A mí, Independiente en lo deportivo, me dio todo. Llegar a Independiente me cambió la vida. No solo en lo deportivo sino que mi familia se asentó muy bien. A mi hija y a mi mujer les hizo muy bien. Recuerdo que Maxi Gagliardo nos decía que salir campeones nos iba a cambiar la vida y yo creo que así fue conmigo. A mí me cambió la vida Independiente y este título. Fue muy importante conseguirlo no solo en lo que significa mi carrera sino en lo que marcamos para la gente. Cada vez que puedo hablar con alguien de Independiente o cruzármelos, es impagable el reconocimiento. Hicimos feliz a mucha gente y la gente también se sintió muy identificada con el plantel y creo que se dio todo. A mí me cambió la vida en lo deportivo y en lo emocional porque el reconocimiento de la gente es impagable".

1730209250520-independiente-2jpg.jpg Reali posando con Arce en los festejos del ascenso de Independiente Rivadavia.

El grupo humano de jugadores que se formó y cómo sigue siendo hasta el día de hoy la relación

Matías Reali: "El grupo fue una parte fundamental de nosotros. Teníamos mucha juntadas todo el plantel, es raro que gran parte del plantel se reúna tan seguido. Todos estaban predispuestos para todo y era un grupo demasiado grande porque nos llevábamos todos muy bien y hasta el día de hoy somos amigos. Hace poquito nos juntamos con Braian Sánchez, Maxi Gagliardo y el Pipa Elordi que somos los que estamos en Buenos Aires y somos amigos. Pero puedo nombrar muchos más con los que terminé teniendo una relación de amistad y eso en el fútbol es muy difícil de conseguir, esas personas que levantás el teléfono y están. Es al margen del campeonato porque llegamos y tuvimos muy buena relación desde el principio y fuimos compartiendo muchas cosas, se fue dando y creo que eso ayudó al campeonato también. Era muy sólido el grupo y entre todo el plantel nos llevábamos muy bien".

La gente de Independiente Rivadavia: percepción del hincha

1730209182708-independiente-3jpg.jpg Matías Reali y su amor con la gente de Independiente Rivadavia. Nicolás Ríos/UNO.

Matías Reali: "La gente influyó un montón. A mí me había tocado venir cuando yo jugaba en Gimnasia de Jujuy y me había impresionado un montón. Después vivirlo en carne propia fue increíble. Los partidos de local creo que quedó demostrado, sacamos muchísimos puntos de local y en gran parte creo que fue por ellos porque no solo nos levantaban a nosotros sino porque los que venían, venían asustados porque la realidad es que a nosotros nos daban una inyección anímica increíble. Y cuando conectás con eso, a veces le gana a la táctica y le gana a todo porque es difícil que la gente se sienta identificada con el plantel y con el equipo. Y cuando la gente te lo demuestra y el equipo te responde, es muy difícil contrarrestarlo. Jugaron un papel muy importante. Lo que hicieron en la final fue increíble, el apoyo que recibimos y después también fue impresionante el reconocimiento que nos han hecho. Hicieron banderazos, nosotros concentrando en el estadio y salías y estaba la popular llena un viernes a la noche cuando no jugábamos y te venían a acompañar y a cantar un poco y eran un montón. La verdad que sentimos el apoyo todo el tiempo, en los momentos justos, porque eran partidos importantes que teníamos que ganar y vinieron y nos dieron esa inyección anímica que muchas veces le gana a todo. Estoy muy feliz de haber vivido esta etapa en el club".

Día de la final.ogg

La clave del ascenso.ogg

El partido contra Maipú.ogg

Qué le dio Independiente Rivadavia.ogg

El grupo.ogg