El duro comunicado de Boca contra la oposición de Macri e Ibarra

Más temprano, la jueza Alejandra Abrevaya (juzgado 11, la misma que había suspendido el acto electoral previsto para el 3 de diciembre), aceptó el pedido del macrismo, que objetó la regularidad de 13.364 socios del padrón, y determinó que sus votos sean «observados" por un "veedor informante" designado por la oposición (Silvio Freschi).

Esta propuesta del "voto separado" de los socios cuestionados había sido realizada por el propio oficialismo cuando Abrevaya suspendió las elecciones originales, pero en ese momento no fue aceptada por el macrismo.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fokdobleamarilla%2Fstatus%2F1735758599375176169&partner=&hide_thread=false #ALERTA | #Boca apeló el reciente fallo de la jueza Abrevaya que obliga a los 13 mil socios a votar separados, según pudo confirmar @okdobleamarilla



Define la Sala E de la Cámara Civil, la misma que revocó la cautelar anterior pic.twitter.com/xZeyj0RGMQ — doble amarilla (@okdobleamarilla) December 15, 2023

Ahora la última palabra la tiene la Sala E de la Cámara Civil (integrada por José Benito Fajre, Ricardo Li Rosi y Marisa Sorini), que deberá determinar si en efecto estos 13.364 socios votan "aparte" o serán incluidos en el recuento sin necesidad de identificarlos.

El comunicado de Boca

"En el día de hoy tomamos conocimiento que nuevamente el Señor Andrés Ibarra presentó ante la Inspección General de Justicia y la Justicia de CABA, dos nuevos pedidos de medida cautelar pretendiendo perjudicar el voto de 13 mil socios.

Queremos recordarles a todos los socios que el día lunes pasado, la Cámara Civil ya resolvió este mismo planteo porque de acuerdo al artículo 18 del Estatuto Social la medida cautelar no puede afectar los derechos adquiridos por los socios.

La Inspección General de Justicia, concordante con la resolución de la Cámara Civil citada y de su propia resolución del día 5 de diciembre 2023, rechazó en el día de hoy el planteo efectuado por el Sr. Andrés Ibarra, por ser totalmente contrario a la ley y a los Estatutos del Club, ratificando la legalidad del llamado a elecciones y los padrones respectivos.

Como dijimos, el denunciante pidió que en la Justicia de CABA intervenga la misma señora Jueza que intervino en la denuncia anterior que fuera rechazada por la Cámara Civil por ser contraria a la ley. Esta solicitud era llamativa al insistir con la misma magistrada. Pero la respuesta a ello fue rápida, la señora jueza demostrando una clara connivencia con los mandatos de los señores Ibarra y Macri, ha dictado una nueva medida cautelar, pasando por arriba de lo dictaminado por la Cámara Civil el lunes pasado y de la Inspección General de Justicia, en el día de hoy y desconociendo el Estatuto de nuestra Institución.

Ya ha sido apelada la resolución, solicitando a la Cámara Civil que se haga cargo y resuelva con urgencia esta situación por ser de una gravedad institucional notable que crearan estos dos señores antes nombrados.

Estamos convencidos de que, como con la denuncia anterior, la Cámara Civil aplicará la ley, el derecho y la justicia, no permitiendo el accionar de aventureros que demuestran no tener límites en atropellar a la ley, la ética y la moral con tal de conseguir su fin que no es otro que perjudicar al socio y al Club Atlético Boca Juniors. La denuncia burda y la resolución dictada por la señora jueza solamente persigue hacer daño e intentar enturbiar la elección, causando temor y que los socios no vayan a votar.

Es triste y vergonzoso ver que quienes quieren, como los señores Ibarra y Macri, representar al socio, demuestren claramente que su interés personal de apropiarse del Club como sea, esté por encima de la ley, del estatuto del club y los socios. Este domingo votamos todos porque es nuestro derecho".