El desafío que tendrá Tevez en Independiente para salvarse del descenso

tevez 3.jfif Carlos Tevez tiene 13 finales por delante para salvar del descenso a Independiente

"Independiente es un gigante dormido. En donde empecemos a arrancarlo, vamos a ser interesantes", asumió con optimismo el Apache antes de aclarar su postura respecto de los refuerzos: "Hoy no tenemos mucho tiempo, necesitamos que se pongan esta camiseta y se tiren de cabeza. No podemos traer jugadores que no conozcan el fútbol argentino. Ya hablé con Cali (Carlos Izquierdoz) y le dije que es mi prioridad".

El último de la Tabla Anual desciende a la Primera Nacional, aunque si ya desciende por promedios (por ahora es el caso de Arsenal), lo hace el siguiente equipo de la tabla por lo que hoy estarían igualados Huracán, Independiente y Colón. Es importante aclarar que los Rojos por ahora comparten el puesto 18 en los promedios.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FSC_ESPN%2Fstatus%2F1694113199493161177&partner=&hide_thread=false "ACÁ NO ESTOY DE JODA, ACÁ PONGO EL APELLIDO. VAMOS AL PISO, TODOS JUNTOS... ME TOCÓ A MI PORQUE TENGO HUEVOS... NO VENGO A GANAR PLATA" Tevez, sincero... pic.twitter.com/ebPT6OHic9 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2023

Lo que viene para Independiente con Tevez como DT

vs. Vélez (L) (domingo 27/8 a las 19.15)

vs. Gimnasia La Plata (V) (sábado 2/9 a las 15)

vs. Huracán (L)

vs. Rosario Central (V)

vs. Instituto (L)

vs. Racing (V)

vs. Argentinos Juniors (V)

vs. Barracas Central (L)

vs. River (V)

vs. Arsenal (L)

vs. Atlético Tucumán (V)

vs. Banfield (L)

vs. Talleres (V)

Los 10 últimos en la Tabla Anual

19) Sarmiento 33

20 Union 31

21) Velez 30

22) Banfield 30

23) Gimnasia (LP) 30

24) Central Cba (SdE ) 29

25) Huracán 28

26) Independiente 28

27) Colón 28

28) Arsenal 22

Los 10 últimos en los Promedios