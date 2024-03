El debut agridulce de Franco Di Santo: "era un partido que no merecíamos perder"

di santo.indpendiente-penal-02.jpg La alegría del debut en su tierra natal se volvió tristeza cuando le atajaron el penal a Franco Di Santo.

El debut de Franco Di Santo en la Lepra, según sus propias palabras

En la zona mixta del estadio de Independiente Rivadavia, un Franco Di Santo de 34 años se prestó a dialogar con periodistas locales y compartir su experiencia de jugar en su provincia natal, a la que retornó tras dos décadas.

Con un público impaciente por los malos resultados, la pregunta redundante era sobre cómo se vive este momento dentro del platel Azul. "El grupo está bien, está fuerte, porque cada vez que jugamos competimos, entonces esa es la bronca, porque competís, competís, y no se dan los resultados. La fe y la convicción de que en algún punto las cosas van a salir, están", explicó el delantero.

Inevitablemente la situación más negativa que vivió el jugador formado en Murialdo y Godoy Cruz fue el penal atajado. Como aplomado profesional le quitó dramatismo, pese a la bronca. "Hay que patear, y en la que pateo me tiró un poco el posterior, que no es excusa, pero hay que seguir trabajando, que es la única forma de salir de esto" destacó Di Santo.

Respecto a la responsabilidad de hacerse cargo de ejecutar la pena máxima, que se dio a los 25 minutos del primer tiempo. "La decisión de patear el penal la tomo yo –creo que tengo la suficiente experiencia para patear un penal-, he pateado muchos penales, algunos he errado, pero la mayoría los he anotado. La próxima vez lo meteré", dijo con convicción.

Las ganas de regalarle a la gente una alegría

La situación, después de siete derrotas consecutivas generan malestar en la hinchada leprosa, y todo el plantel lo entiende. "Necesitamos sacar puntos, es un equipo que recién asciende, que se está armando, el proyecto del club es bueno, pero no están acompañando los resultados, y como todo en la vida, si los resultados no acompañan, hay insultos, hay enojos", señaló Franco.

Luego agregó: "Ustedes vieron lo que es la gente, eso también genera frustración, no poder darle la alegría que se merece".

Al goleador se lo consultó sobre el cambio de técnico, tras la salida de Rodolfo De Paoli y la llegada de Martín Cicotello hace dos fechas. "No puedo decir si hay cambios o no. Cada técnico tiene su forma de plantear los partidos. Lo que puede decir es que es un técnico que está capacitado, que es muy recto, muy correcto, le gusta trabajar mucho, y creo que esa es la forma de salir de esto".

di santo 1.jpg El goleador se está poniendo al día con la parte física y quiere aportarle alegrías al hincha leproso.

Sobre su estado físico, el delantero que debutó en Primera en Chile: "La verdad que para hacer tanto tiempo que no jugaba, me sentí bien, me vi bien, no estoy al 100% todavía, pero sí siento que puedo aportar", confesó.

Finalmente habló de sus sensaciones personales tras este debut. "Esta es mi segunda experiencia en el fútbol argentino, luego de San Lorenzo. Con 34 años vuelvo y es una sensación rara, salir con mi hija, y cuándo me fui era muy joven", señaló, para agregar "La sensación es la de estar contento por un lado y amargado por el otro, por el resultado, lamentablemente, hay que seguir trabajando y darle para adelante".