Franco Di Santo tendría su debut en Independiente Rivadavia

El delantero habló con el periodista Rodrigo Ríos, de Radio Nihuil, y dejó conceptos interesantes.

Di-Santo.jpg Di Santo está con muchas ganas de jugar en la Lepra. Foto: Independiente Rivadavia

"Estoy contento por estar a disposición del entrenador, después si juego o no son decisiones técnicas. Me siento feliz por lo que se ve en los entrenamientos, hay otra energía y el lunes con Deportivo Riestra esperamos demostrarlo en la cancha", arrancó diciendo el futbolista.

La Lepra viene de seis caídas consecutivas y sobre esta situación el experimentado jugador aseguró: "No me enfoco en la seguidilla de derrotas sino en lo que viene, hay que tener energías nuevas con el entrenador que asumió hace pocos días, en el partido con River Plate se compitió, ahora esperamos hacerlo con Riestra y que podamos ganar".

Di Santo habló de su llegada a Independiente Rivadavia

El delantero se refirió a su elección de venir a jugar a Independiente Rivadavia y admitió: "Me sedujo cuando me llamaron, soy mendocino. Vengo a aportarle a un equipo de Mendoza lo que he hecho en mi carrera, que puede haber sido bueno, malo o más o menos. Independiente Rivadavia es uno de los clubes grandes de la provincia, lo viví de chico jugando en contra de la Lepra".