El club europeo en el que Sebastián Villa se entrena en medio del conflicto con Boca

Condenado en primera instancia por amenazas coactivas y lesiones leves agravadas contra su expareja Daniela Cortez, el futbolista está en conflicto con el club tras enviar una nueva carta documento en la que se consideró libre y no volvió a presentarse a los entrenamientos en el predio de Ezeiza desde hace una semana.

villa 1.jpg Sebastián Villa, lejos de Boca, se entrena en el ascenso de España

El 2 de junio pasado después de conocerse el fallo, que fue apelado por la defensa, del tribunal del Juzgado en lo Correccional 2, de la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires, a cargo de la jueza Claudia Dávalos, la dirigencia xeneize determinó en un comunicado que hasta que no se resuelva esa situación el futbolista no jugaba más y que tenía que venir a cumplir todos los días con su trabajo, que es ir a entrenarse donde el cuerpo técnico lo determine.

El delantero practica ahora junto al plantel del Unión Deportiva Lanzarote, de la Tercera División de España, que milita en la quinta categoría del fútbol de aquel país y cuenta con algunos argentinos en su plantel, a la espera de que se resuelva su futuro.

Eso lo demuestran fotos de la práctica emitidas por periodistas de ese país a través de las redes sociales, en las que se lo ve con la camiseta roja de Lanzarote.

Dentro de un nuevo gesto de rebeldía que escala el conflicto entre las partes y cada vez hay menos chances de que esto no se defina en los Tribunales.

villa 2.jpg Villa no juega desde poco más de dos meses

El reclamo de Sebastián Villa a Boca

A fines de la semana pasada, los abogados del jugador presentaron una nueva carta documento en la que informaron que se consideraba en libertad de acción y desde entonces no volvió a presentarse en el predio de Ezeiza pese a que tiene contrato vigente.

Lo que argumentaron es que al colombiano no le otorgan los derechos para ejercer su trabajo al no permitirle competir oficialmente, por lo que ya puede declararse futbolista libre y que si bien nunca fue separado del plantel del "xeneize" desde que recibió la condena no ha vuelto a ser convocado.

De todos modos, desde Boca siguen manteniendo la postura inicial de que le brindaron todas las herramientas legales del club, tienen decidido llegar a las últimas consecuencias y no le darán la carta de libertad al jugador.

Desde que comenzó el mercado de pases aguardan una oferta para venderlo, pero más allá de un sondeo de Arabia Saudita, nunca llegó un ofrecimiento formal.

Sebastián Villa llegó a Boca en junio del 2018 con la presidencia de Daniel Angelici y fue adquirido por 3.500.000 dólares por el 70 por ciento de su pase al Deportes Tolima colombiano.