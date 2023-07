Sebastián Villa arremetió contra Boca y hay un gran lío

sebastian-villa-boca1.jpg

Desde el club afirman que la decisión de no incluirlo en el equipo, comandado por Jorge Almirón y que no sea tenido en cuenta para los partidos, no implica que el jugador se considere libre. El Xeneize se justifica teniendo al día los dos requisitos básicos: le paga el sueldo al día y le da todos los elementos necesarios para entrenarse.

►TE PUEDE INTERESAR: Bomba: Boca vendió a Luis Vázquez en una cifra millonaria

Boca se mantiene firme en su estrategia: necesita desprenderse del delantero colombiano para liberar un cupo de extranjero y poder fichar al uruguayo Edinson Cavani. Sin embargo, no quieren hacerlo a cualquier costo. Hay negociaciones abiertas con clubes de Arabia Saudita y Europa pero por ahora nada cerrado porque consideran que las ofertas son insuficientes.

Sebastián Villa ya intimó dos veces a Boca con cartas documento

Cabe destacar, que Sebastían Villa ya intimó al club dos veces con cartas documento, pero Boca volvió a rechazar la posibilidad de perder el pase del delantero alegando que tiene todo lo necesario para cumplir con sus obligaciones laborales.

sebastian-villa-boca.jpg

Lo cierto es que Villa no jugará más en Boca pero como el contrato (hasta diciembre de 2024) sigue registrado en la AFA todavía ocupa una de las seis plazas de extranjero que permite el fútbol argentino (los otros son Valdez, Advíncula, Campuzano Romero y Hurtado). Para incorporar un futbolista que no sea argentino tendrá que desprenderse de alguno de los anteriormente mencionados.