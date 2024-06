El chileno Gary Medel quiere ser titular de Boca en Mendoza por la Copa Argentina

boca-gary medel.jpg El internacional chileno Gary Medel se incorporó a Boca con muchas ganas de defender de inmediato la camiseta azul-oro.

Gary Medel quiere volver a debutar en Boca por la Copa Argentina

El regreso del internacional chileno Gary Medel, de 36 años, es uno de los grandes refuerzos de Boca para la Liga Profesional. Con el parate por la Copa América, el chileno busca ponerse a punto para integrarse al equipo principal de Diego Martínez y ya le tiró la presión al entrenador para el partido de este miércoles por la Copa Argentina frente a Almirante Brown.

Con la camiseta número 19, Medel no dudó en calzarse la azul y oro, meterse de lleno en el mundo del fútbol argentino y comenzar su adaptación al país. Aunque está con el plantel en Mendoza, se sabe que será parte del banco de suplentes, algo que no parece agradarle al jugador.

En una entrevista con El Canal de Boca, el chileno recordó su última experiencia en el club, donde fue relegado sin explicación. "La venida para acá fue en un momento en el que me dejaron de un día a otro sin saber por qué me sacaron del equipo y me cansé en ese sentido. Vine acá para competir", comentó Gary Medel.

Gary Medel dejó claro que su tiempo es valioso y que tiene ganas de ser parte del once inicial lo más pronto posible. "Venir a Boca me motivó, por el club gigante que es", subrayó. Su última experiencia en Vasco Da Gama no fue de su agrado y ahora busca retomar su carrera en el club donde militó entre 2009 y 2010.

Cómo ve Diego Martínez la llegada de Gary Medel

El entrenador Diego Martínez ve en Medel una incorporación valiosa. "Lo imagino desde lo que él nos puede dar en los duelos defensivos, en la intensidad a la hora de recuperar, quizás es una característica particular que el plantel no tiene", aseguró Martínez.