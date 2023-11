El brasileño Rodrygo hizo una seria denuncia tras su encontronazo con Messi

Rodrygo-redes.jpg

En dichos comentarios hay algunos racistas que incluyen emoticones de monos y bananas. Rodrygo ha querido denunciar este jueves lo sucedido: "Los racistas están siempre de guardia. Mis redes sociales han sido invadidas con ofensas y todo tipo de absurdos".

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fdiegoborinsky%2Fstatus%2F1727188812479209774&partner=&hide_thread=false El cruce entre Messi y Rodrygo. "Sí, somos campeones del mundo, ¿por qué somos cagones?".pic.twitter.com/YZvOWElToc — Diego Borinsky (@diegoborinsky) November 22, 2023

Y agregó: "Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos hacerlo, si vestimos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas entran en acción con su comportamiento criminal", ha escrito el internacional brasileño.

Messi-Rodrygo-De-Paul.jpg

Como era de esperarse, recibió el apoyo de muchas personas e incluso del club que lo vio nacer, Santos. "Estamos contigo, chico del pueblo. ¡Los racistas no pasarán!". También por Neymar, que escribió: "¿Detenernos? Nunca será opción".

Rodrygo y el encontronazo con Lionel Messi

Tras los incidentes en las tribunas del Maracaná, se produjo un pequeña pelea entre Rodrygo Goes y Lionel Messi. La figura de la ‘Canarinha’ le habría reprochado al rosarino por tomar la decisión de irse al vestuario. "Están actuando como cobardes, ¿no quieren jugar el partido?.

Al momento de volver al campo de juego para el comienzo del partido, el astro argentino le contestó: "Somos campeones del mundo, ¿por qué somos cobardes?". Afortunadamente, el encontrón no pasó a mayores y ambos se pusieron a jugar el partido, que fue victoria de la ‘Albiceleste’ por 1 a 0, tras un cabezazo de Nicolás Otamendi en el segundo tiempo.