El Al Nassr de Cristiano Ronaldo goleó 5 a 2 al equipo de Marcelo Gallardo

► TE PUEDE INTERESAR: Julián Álvarez rompió varias marcas históricas tras adjudicarse el Mundial de Clubes

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FFOXDeportes%2Fstatus%2F1739714420555518320%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1739714420555518320%7Ctwgr%5E387f774aaf0cb38ed881eb6874e749940a60a2ca%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.telam.com.ar%2Fnotas%2F202312%2F650537-futbol-arabia-saudita-liga-al-ittihad-marcelo-gallardo-al-nassr-cristiano-ronaldo.html&partner=&hide_thread=false ¡APARECIÓ CRISTIANO! El goleador de la #SPLenFOX empató el partido. pic.twitter.com/57aUdGZTiI — FOX Deportes (@FOXDeportes) December 26, 2023

A-Ittihad, que sufrió la expulsión del brasileño Fabinho (ST 22m), acumuló su tercera derrota consecutiva entre la liga saudí (2-5 vs Al-Nassr y 1-3 vs Al-Raed) y Mundial de Clubes (1-3 vs Al-Ahly de Egipto, en cuartos de final).

cristiano ronaldo-al nassr (1).jpg Cristiano Ronaldo sumó su 53° gol en esta temporada en la liga saudí.

Ronaldo, que el próximo 5 de febrero cumplirá 39 años, alcanzó los 53 goles en lo que va del año y superó la marca del francés Kylian Mbappé y del inglés Harry Kane, quienes ostentan 52.

Con esta victoria, Al-Nassr (43) continúa a 7 puntos del puntero Al-Hilal (50). En tanto, Al-Ittihad (28) se alejó de la zona de clasificación para la próxima Liga de Campeones de Asia y quedó a 9 de Al-Ahli (37), que ocupa la tercera posición del campeonato.