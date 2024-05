Eduardo Domínguez bancó al equipo y destacó al arquero Mansilla

►Te puede interesar: Estudiantes ratificó su paternidad en los mano a mano contra Boca e irá por otro título

Lógicamente el entrenador no ocultó su alegría de llevar al Pincha a la última instancia de la Copa de la Liga."Estamos muy contentos. Es una alegría estar otra vez en una final. Quiero ser muy agradecido de los jugadores. Ellos son los que pertenecen al club y vinieron para consolidar el proyecto que tiene Estudiantes", confesó Domínguez en conferencia de prensa.

Estudiantes2.JPG Estudiantes se medirá en la final de la Copa de la Liga Profesional frente a Vélez en Santiago del Estero.

Sobre el planteo táctico presentado frente a Boca en Córdoba, el DT precisó: "No me reprocho nada porque llegamos a la final. Si no hubiese funcionado, nos hubiéramos reprochado algo. Llegamos con Edwin (Cetré) tocado y si lo arriesgábamos al principio, no teníamos a alguien para cerrar el partido y sabíamos que teníamos que hace un partido largo".

Por último, Domínguez consideró que tuvieron "las situaciones para poder empatarlo y hasta para poder ganarlo", y evaluó: "enfrentamos a un equipo bravo y Estudiantes mostró y tuvo más jerarquía que Boca. Tenemos que tener paciencia y encontrar nuestros momentos. Boca fue superior por un lapso de tiempo y en los minutos finales, donde se deciden las cosas, Estudiantes fue mejor y por eso llegamos a los penales".

Mansilla.JPG Matías Mansilla atajó dos penales y le dio la clasificación a Estudiantes.

Domínguez destacó al arquero Matías Mansilla

Capítulo aparte dedicó Eduardo Domínguez al arquero de Estudiantes, Matías Mansilla, quien se convirtió en el héroe de la noche en la victoria frente a Boca. Mansilla atajó dos penales y le dio la clasificación al Pincha a la final.

Sin embargo, sus inicios en el club no fueron de lo mejor. Mansilla llegó a la entidad platense con la difícil tarea de reemplazar al ídolo Mariano Andújar, quien se retiró el pasado diciembre tras la consagración en Copa Argentina.

Machete Mansilla.jpg El machete de los penales de Matías Mansilla.

No fue la primera opción del Pincha y sus primeros partidos fue muy cuestionado. No obstante, el arquero fue tomando confianza poco a poco y ayer fue la llave de clasificación a la final.

Al respecto, Eduardo Domínguez hizo una reflexión. "Matías (Mansilla) es cuestión de tiempo, hace tres meses y medio que está en la institución, poquito tiempo y se lo empezó a mirar de reojo porque tiene que reemplazar a Andújar. Hoy es un arquero que va a jugar una final", aseguró el entrenador. Y agregó: "Claro que tiene mérito, nosotros le damos la confianza no por decírsela, sino porque se la mostramos. Él tiene que tener tranquilidad y ser él, cuando él sea él se va a desenvolver mucho más tranquilo, mucho más cómodo y va a mostrar realmente el potencial que tiene y que nosotros vemos".

Mansilla2.JPG Mansilla fue cuestionado en sus inicios pero ayer selló la clasificación de Estudiantes a la final. Domínguez lo bancó.

Estudiantes y Vélez: cuándo y dónde se juega la final

Estudiantes y Vélez animarán la final de esta Copa de la Liga profesional el próximo domingo desde las 15:30 en Santiago del Estero, con TV en vivo por ESPN Premium y TNT Sports.