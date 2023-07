Dos llamativas respuestas al plantel de Godoy Cruz tras su crítica a los arbitrajes

25-07-2023_banfield_recibe_hoy_a_godoy.jpg Godoy Cruz perdió con Banfield y los jugadores salieron a criticar a los arbitrajes

El directivo de la AFA, nacido en Rosario hace 44 años pero conocido por su intensa actividad comercial en Santiago del Estero, salió así al cruce del comunicado que los futbolistas de Godoy Cruz difundieron tras la derrota como visitantes ante Banfield por 2 a 0, partido por la 26ta. fecha de la Liga Profesional, en el que se sintieron perjudicados por el arbitraje.

El plantel del "Tomba" un comunicado, sin firmas personales, en el que repudiaron el arbitraje y el comportamiento de Darío Herrera, a quien responsabilizan de un mal trato hacia los jugadores en la derrota ante el "Taladro".

"Los errores son normales, pero siempre perjudican al mismo lado: No es casual que cuando estamos cerca de los primeros puestos o en posiciones de Copas sea todo más alevoso", sostuvieron los futbolistas del club mendocino.

"Lo que en otras épocas no ocurría y ahora es más alarmante es la falta de respeto de algunos árbitros", aclaró el plantel que dirige el DT Daniel Oldrá.

Para finalizar, el comunicado expuso el lenguaje que el neuquino Herrera habría utilizado durante el partido con el 'Taladro', en donde se dirigió en malos términos hacia los futbolistas visitantes.

"Llevamos un año luchando contra los arbitrajes. Lo único que pedimos es imparcialidad. ", dijo el arquero Diego Rodríguez en declaraciones a TNT Sports, paraqgregar que "no se mide todo con la misma vara y eso molesta. Y también que haya soberbia de parte de algunos árbitros".

Llamativo comunicado de Godoy Cruz

Llamativamente, este martes al mediodía la dirigencia de Godoy Cruz emitió un breve comunicado en Instagram respondiendo a lo que habían expresado los jugadores después del partido con Banfield.

"Siempre hemos bregado por la justicia y el diálogo", indicó la misiva aclarando que "estamos convencidos de que es el camino a seguir en todos los ámbitos de la vida de las personas y las instituciones".

Para el final indica "ers por esto que no avalamos comunicados que no sean de nuestras cuentas oficiales ni en instancias que no sean las antes mencionadas".