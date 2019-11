A D'Onofrio le gustaría que Román sea presidente de Boca

"Escuché que (Juan Román) Riquelme iba a ser candidato, me encantaría encontrármelo como presidente de Boca", dijo sin titubear este domingo el titular de River, Rodolfo D'Onofrio, quien no quiso polemizar por las declaraciones del ex jugador boquense.

Román había dicho que “(Marcelo) Gallardo es un genio pero no ganó todo. En el Mundial de Clubes no compitió contra el Barcelona y tampoco el año pasado”.

"Como estaba en Asunción no pude ver la entrevista de Riquelme. Por lo poco que pude ver él le habla a su gente y hay que entenderlo. Uno está en un contexto determinado y tiene que hablar de la manera que habla. Yo lo reconozco como un gran jugador, enorme jugador. No tengo porqué hablar de sus opiniones", dijo D'Onofrio en Fox Sports.