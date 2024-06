Diego Tonetto y las emociones de volver al Kempes con Independiente Rivadavia

►TE PUEDE INTERESAR: Daniel Vila contó que harán canchas donde estaba la pileta de Independiente Rivadavia

Diego Tonetto habló con Ovación y aseguró: "Es muy lindo volver a jugar en este estadio donde logramos algo histórico para la institución. Me fui amargado por el resultado con Banfield, fuimos superiores en el juego, pero el fútbol se gana con goles y no por merecimientos. Nosotros generamos muchas situaciones de gol, no nos cobraron un penal".

"Nos fuimos amargados porque queríamos seguir en la Copa Argentina", agregó Tonetto.

Diego Tonetto y el encuentro ante Unión en el Gargantini

"Ahora estamos pensando en lo que viene, que es el partido con Unión en nuestra cancha. El equipo ha mostrado un buen rendimiento, es ordenado y sólido y no le han marcado goles", dijo Tonetto con respecto al choque que afrontarán el próximo martes 4 de junio a las 20 ante Unión de Santa Fe, en el Bautista Gargantini por la 4ta fecha de la Liga Profesional.

independiente Rivadavia.jpeg La Lepra se prepara para jugar el próximo martes ante Unión, en el Gargantini.

Con respecto a su presente aseguró: "Me siento muy bien, trato de aportarle al equipo desde el lugar que me toque ocupar. Somos un gran grupo que quiere lo mejor para Independiente Rivadavia y lo demuestra en cada partido".