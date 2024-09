Diego Tonetto encontró su lugar en el mundo en Independiente Rivadavia

Diego Tonetto-.jpg Diego Tonetto es uno de los referentes de Independiente Rivadavia.

"La llegada de Alfredo Berti como nuevo entrenador genera expectativas, siempre que ingresa un cuerpo técnico nuevo se renuevan las ilusiones", arrancó diciendo Diego Tonetto.

►TE PUEDE INTERESAR: Cuándo juegan Godoy Cruz e Independiente Rivadavia por las fechas 14 y 15 de la Liga Profesional

"El regreso de Alfredo Berti, para los que lo conocemos, tiene un plus. Es imposible no recordar todo lo que vivimos juntos en el ascenso con Alfredo como nuestro líder".

"Es un entrenador que está muy capacitado para revertir esta situación. En los procesos en los que ha estado sacó a Independiente Rivadavia adelante, conoce el club y junto a su cuerpo técnico nos está dando las herramientas para salir adelante", explicó.

Diego Tonetto dos.jpg Dieto Tonetto se siente identificado defendiendo los colores de la Lepra. Es un agradecido al cariño que le brindan los simpatizantes. Foto: Nicolás Rios/ Diario UNO

Sobre su momento personal en Independiente Rivadavia

Diego Tonetto no ha podido tener mucha continuidad y reconoció: "En lo personal no me estaba tocando tener mucha participación y no es algo lindo para un jugador. Siempre priorizo lo grupal, pero estando afuera se sufre muchísimo y no pude contribuir en nada en medio de esta racha negativa"

"Estoy en un lugar que quiero estar, cuando me levanto me genera una motivación extra saber que voy a ir a entrenar a la Ciudad Deportiva o al Gargantini. Es un privilegio que me puedo dar a esta altura de mi carrera y el cariño de la gente es lo más sagrado que puedo tener. Soy un agradecido de vivir todas estas cosas en este club tan lindo".

"En este momento quiero poner la cara, todos saben lo que siento por esta camiseta, por Independiente Rivadavia y con Alfredo Berti a la cabeza podamos revertir esta situación", agregó.

Diego Tonetto uno.jpg Diego Tonetto y un momento inolvidable el ascenso a Primera División en el 2023.

Sobre el posible cambio de formato del torneo, con la eliminación de los descensos, el mediocampista afirmó: "Son rumores. Nosotros sabemos todo lo que se dice porque somos uno de los equipos que está implicado en esa situacion de salir de la zona baja".

"Nosotros nos enfocamos más en el trabajo para salir adelante y tenemos que sumar puntos. Ante Defensa y Justicia queremos regalarle un triunfo a nuestra gente que siempre nos ha alentado", agregó el volante.