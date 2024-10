Diego Simeone habló sobre Julián Álvarez, su llegada al Atlético de Madrid y su deseos de dirigir a la Selección

julian.jfif Julián Álvarez, la reciente incorporación del Atlético de Madrid.

Justamente sobre el delantero, el Cholo hizo mención en una entrevista con ESPN. "Julián Álvarez es de los futbolistas que más contento me puso con su llegada desde que estoy en el club. Por la expectativa que me generó, lo que veo de él, porque con la juventud que tiene ya ganó la Copa Libertadores, el Mundial, la Champions League", expresó el entrenador argentino sobre el ex delantero de River y del Manchester City. "Cuando tuvimos la oportunidad de contar con él, hicimos todos un gran trabajo para traerlo y hacerle entender que no es solo un paso en su carrera, porque tiene energía, fútbol, trabajo, humildad. Estamos esperando poder ayudarlo nosotros y los compañeros, para que haga todo lo que puede. Hay una historia que él puede crear en el club", reconoció.

Embed

El DT del Colchonero reveló cuáles son las características que más le llamaron la atención del delantero de la Selección argentina. "Tiene movimientos que hacen muy difícil de detectar, tiene muy buen disparo de derecha y de zurda, buenas diagonales, buen timming, y también puede hacerlo lejos del arco, porque es comprometido con el equipo. Así lo vimos en el Manchester City", aseguró.