Diego Rodríguez y su autocrítica tras la derrota de Godoy Cruz

godoy-cruz11.jpg El Ruso Rodríguez tuvo grandes intervenciones, en la derrota por 3 a 0 ante Central Córdoba. Foto: Prensa Central Córdoba

El Ruso, con grandes intervenciones, fue lo mejor del Expreso en el peor partido que jugó el equipo desde que asumió la dupla técnico Favio Orsi - Sergio Gómez. Además, la derrota le impidió a Godoy Cruz llegar a la punta y quedó a 3 puntos del líder Atlético Tucumán.

Diego Rodríguez habló con TNT Sports y no se guardó nada a la hora de hacer su análisis del encuentro: "No hicimos un buen partido, perdimos bien. El rival nos superó, pero no sé si fue por mérito de ellos sino por falencias nuestras. En el primer gol estábamos en partido, el segundo desvirtuó todo ya se hizo todo más difícil", agregó el Ruso.

Diego Rodríguez resaltó la campaña que está haciendo el Tomba: "Es muy bueno el torneo que estamos haciendo. Lógicamente hoy estamos con bronca, porque nos queríamos llevar los tres puntos de Santiago del Estero. Ahora hay que pensar en el próximo partido ante Tigre en nuestra cancha, donde tenemos otra final".

El arquero fue protagonista con varias atajadas importantes y evitó que el marcador fuera más amplio para el equipo que dirige Abel Balbo: "Son esos partidos en los que el rival llega mucho y convierten. Da bronca perder, pero hora hay que pensar en Tigre y volver al triunfo", cerró uno de los referentes del Tomba.

Godoy Cruz se enfrentará este martes 13 de septiembre, desde las 19, en el Malvinas Argentinas con Tigre, equipo que dirige el ex entrenador de Godoy Cruz Diego Martínez.

