Diego Rodríguez apunta alto y sueña con que Godoy Cruz pelee el campeonato

Sobre la posición del Tomba en el certamen -se ubica cuarto con 31 puntos, a dos de los líderes Atlético Tucumán y Gimnasia y Esgrima La Plata- reconoció: "Nosotros estamos soñando, mirando la tabla y estamos muy cerca de la punta. Sabemos que tenemos que ir partido a partido, ganamos un partido difícil frente a Arsenal y ahora tenemos otra final ante Central Córdoba en Santiago del Estero".

diego Rodríguez Godoy Cruz 2.jpg Diego Rodríguez se siente muy agradecido por el cariño del simpatizante tombino Foto: Martín Pravata (UNO)

El ex arquero de Independiente de Avellaneda sueña a lo grande y dijo: "Nuestra ilusión es pelear el campeonato, sabemos que si lo hacemos vamos a poder tener la chance de poder disputar alguna copa internacional. Cuando arrancó este torneo, el sueño era pelear el torneo, cuando lo decíamos, nos miraban con cara rara. Hoy estamos atravesando un gran momento en lo futbolístico y esperamos poder seguir por este camino. Nosotros tratamos de mirar más la tabla de arriba que la de abajo".

Diego Rodríguez está agradecido a los hinchas de Godoy Cruz

El Ruso se siente muy agradecido con el cariño que le brindan los simpatizantes bodegueros, que cada partido lo ovacionan. "La verdad que es algo hermoso lo que estoy viviendo en Godoy Cruz. No es solamente en la cancha, sino que cuando voy por la calle me demuestran su cariño. Me siento muy cómodo y feliz en Mendoza", contó.

Sobre su momento admitió: "La verdad que disfruto de jugar en este club, soy feliz en el día a día y los días de los partidos trato de dejar todo por esta camiseta".

Diego Rodríguez lo elogió a Martín Ojeda, y confesó: "Nosotros contamos con uno de los tres mejores jugadores del fútbol argentino. Tenemos la suerte de tenerlo con nosotros, tenemos a varios jugadores que son importantes".