Diego Rodríguez, agradecido por el cariño del hincha de Godoy Cruz

Diego-Ruso-Rodriguez-Godoy-Cruz.jpg Diego Rodríguez es unos de los jugadores claves del equipo de Orsi-Gómez. Foto: Martín Pravata (UNO)

El ex arquero de Independiente de Avellaneda se refirió al presente del equipo en el torneo y al duelo ante River, que se jugará este domingo desde las 20.30 en el Monumental.

El arquero de 33 años se refirió al afecto que le han brindado los simpatizantes del Tomba: "La verdad es que solo tengo palabras de agradecimientos para el hincha de Godoy Cruz. Desde el primer día que llegué me manifestó mucho cariño. No me imaginaba que iba a vivir esto, solo vine a Godoy Cruz a aportar mi granito de arena, con mucho esfuerzo y dedicación, pero el cariño de la gente es inmenso".

Diego Rodríguez- Godoy Cruz.jpg Diego Rodríguez dijo que van a ir a buscar un resultado positivo ante River Plate en el Monumental. Foto: Martín Pravata (UNO)

Con respecto al partido ante River y manifestó: "Hace varios años que es el mejor equipo del continente. Sabemos que es una cancha difícil, pero vamos a ir al Monumental a buscar lo mejor. Es lindo jugar estos partidos y para nosotros son todas finales para permanecer en primera".

El Tomba viene de ganarle 1 a 0 a Colón y el arquero analizó: "Ganamos un partido muy importante y sabemos que cuando empecemos a sumar los tres puntos en varios partidos vamos a pelear por otros objetivos importantes. Tenemos un plantel muy rico para pelear por cosas grandes. Con humildad estamos convencidos de que vamos a salir de los puestos de abajo en el promedio".