Diego Milito lanzó su campaña para ser presidente de Racing: "Les pido que me acompañen en este sueño"

milito.jfif Diego Milito quiere volver a Racing como presidente.

"Desde mi salida del club hace ya casi 4 años, seguí preparándome para estar a la altura de este gran desafío", contó el ex jugador de 45 años de edad.

"Creo firmemente que este es el momento de contribuir y dar ese famoso salto de calidad que Racing puede dar", dijo Diego Milito, quien debutó como profesional en Racing en 1999, estuvo hasta el 2003 y volvió en 2014 hasta 2016, año de su retiro.

"Creo absolutamente en los equipos de trabajo, y no en un modelo presidencial. Creo en un club con profesionales en cada área, una visión estratégica clara y considero esencial inversión en una infraestructura acorde a la magnitud del club", asumió quien fuera director deportivo de la Academia enre 2017 y 2020.

Diego Milito y su postura frente a las SAD

"Quiero reafirmar también que Racing no debe transformarse en una Sociedad Anónima", aclaró quien también vistió las camisetas de Genoa e Inter, en Italia; Zaragoza en España y la Selección argentina.

"Racing es mi casa, y no un trampolín para llegar a ningún otro lado. No vengo a ser política partidaria de ningún tipo. Me presento porque tengo el sueño, como todos ustedes, de llevar a Racing a lo más alto a nivel mundial"