Diego Martínez rompió el silencio tras su salida de Boca y habló del Consejo de Fútbol: ¿qué dijo?

Además, Martínez se refirió a la relación con Riquelme y manifestó que fue buena aunque no tan cercana. “No tuve mucha relación con él, pero fue normal, buena. Le voy a estar agradecido porque él fue el que nos vino a buscar. Nos dio la chance de volver al club y nunca se metió en las decisiones que tomábamos", reveló al tiempo que profundizó: "Hemos tenido charlas futboleras muy enriquecedoras para mí, las experiencias que tuvo como futbolistas, eso es hermoso, más allá del trabajo presidente-entrenador. Trabajamos tranquilos con él. No es cualquier presidente. Me contaba su experiencia como futbolista, más allá de lo laboral. Me hubiese encantado tener más reuniones con él, hablar más de fútbol”.

diego martinez riquelme.jfif Diego Martínez contó cómo fue su relación con Riquelme durante su paso por Boca.

Por otra parte, el entrenador contó el diálogo que tuvo con Gabriel Heinze después de haber comunicado su salida del club. "No fue tu equipo", fue lo que le expresó el ex Selección argentina, y ambos tuvieron una sentida charla en un difícil momento para Martínez.

El vínculo diario de Diego Martínez con los referentes de Boca

El DT también hizo un repaso de la relación que compartió con las figuras más importantes del plantel de Boca durante el tiempo que ejerció como entrenador. En primer lugar se refirió al defensor colombiano Frank Fabra, quien no tuvo mucha frecuencia en el esquema de Martínez.

"Frank es un pibe impresionante y es uno de los mejores laterales. Pero cuando llegué al club, él personalmente estaba en un momento particular, entre lo que pasó con Fluminense y que buscaba una salida de Boca. Después de que se quedó, hablé con él sobre sus inicios, ahí decidimos probarlo más adelante en el campo. Tiene una predisposición y profesionalismo terrible", expresó Diego Martínez sobre el lateral.

Además, mencionó a otros nombres de peso como Edinson Cavani, Marcos Rojo y Pol Fernández. Sobre el delantero uruguayo, el DT contó: "Sea de situaciones de juego o de ciertas reglas, tuvimos discusiones de fútbol. Tiene mucha jerarquía, es muy profesional y cuidadoso, que conoce sus límites sobre todo por el momento de su carrera. El equipo lo ayudó a encontrar su mejor versión. Me hubiese gustado que esas discusiones que tuve con él, hayan existido con otros".

Respecto de quien fuera capitán de Boca en su momento -Marcos Rojo-, el entrenador hizo una definición particular. "Es un futbolista que se entrena como si fuese una final del mundo. Para mí podría haber estado en la Selección de Scaloni que nos dio tantas alegrías. Tuve con él una conexión muy fuerte. Lamentablemente no lo pude disfrutar mucho".

marcos rojo.png Diego Martínez reveló que tuvo una gran relación con Marcos Rojo.

Por último, Diego Martínez aludió a Pol Fernández, pieza clave de su esquema durante su etapa por Boca, y cómo se adaptó al juego con Equi Fernández. "Cuando él estaba lesionado, usamos al Colo (Saralegui), (Cristian) Medina, Equi (Fernández) y a Kevin (Zenón) en un rombo. El equipo volaba. Después Pol volvió y y adaptamos un poco. A Cristian lo corrimos a la derecha, que mucho no quería y Equi jugó más de enganche, que es un fenómeno".