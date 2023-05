►Te puede interesar: El gran premio que recibió la Selección argentina como mejor equipo del año

lugano qatar.jpg Diego Lugano estuvo en el Mundial Qatar 2022 y denunció ayuda a la Selección argentina

El ex futbolista de Nacional, San Pablo de Brasil y PSG, entre otros equipos, adjudicó parte de los méritos de esa ayuda arbitral a Lionel Messi: "También es mérito de Messi, que a nivel mundial mueve muchísimo. ¿Te creés que la FIFA no lo ve y no le sirve? Es mérito también de Argentina que supo aprovecharse de eso”.

►Te puede interesar: Cuándo, dónde y contra quién jugará la Selección argentina en la próxima fecha FIFA

La afirmación de Diego Lugano fueron en el marco de una entrevista en la que hizo duras críticas a los arbitrajes del Mundial Qatar 2022, entendiendo que Uruguay fue perjudicado: "No quiero hablar del arbitraje de Qatar 2022 porque fue una vergüenza. Se lo dije Colina (Pierluigi, ex árbitro y miembro de FIFA)".

messi penal.jpg Messi convirtió 4 de los 5 penales que le dieron a Argentina durante los partidos

“No tenemos fuerza políticamente a nivel internacional. Los únicos que tenemos un poco de fuerza somos los jugadores”, expresó Lugano.

Los penales que le dieron a la Selección argentina en el Mundial

En los 7 partidos jugados en el Mundial Qatar 2022 por la Selección argentina los árbitros sancionaron 5 penales a favor del equipo de Lionel Scaloni, una cifra récord en los mundiales.

Argentina dispuso de penales ante Arabia Saudita, Polonia (atajado), Países Bajos, Croacia y Francia, aunque también tuvo uno en contra en la final ante Francia.