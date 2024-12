En Birmingham, el flamante ganador del Premio The Best de la FIFA al mejor arquero del mundo y del Olimpia de Oro al mejor deportista argentino del año no pudo mantener su arco en cero, pero su equipo venció por 2 a 1 a los defensores del título.

dibu.jpg Dibu Martínez volvió a destacarse y el Aston Villa sumó 3 puntos valiosísimos.

El colombiano John Durán (7 goles en la Premier y 12 en la temporada) convirtió en un contragolpe que fue iniciado por Dibu, y Morgan Rogers selló el segundo tanto del Aston Villa ante un equipo de Pep Guardiola que solo pudo descontar sobre el final a través de Phil Foden y no levanta cabeza ya que perdió 8 de sus últimos 12 partidos.