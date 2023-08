Dibu Martínez respondió a su manera sobre la ley anti Dibu

Consultado por Andy Kuznetsoff en Urbana Play, el mejor arquero del 2022 para la FIFA respondió de manera contundente: “¿La ley anti Dibu? Me encantó porque siempre buscan alguna excusa para que el que patea meta el gol. Me da igual, ya somos campeones de todo. La hicieron tarde. Me da igual, yo atajé lo que tenía que atajar”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fsomoscorta%2Fstatus%2F1687473243865636866&partner=&hide_thread=false "La ley 'Anti Dibu' me encantó"



Emiliano Martínez ironizó sobre la nueva medida que controla el accionar de los arqueros en los penales y bromeó: "Da igual, yo atajé lo que tenía que atajar, la hicieron tarde". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/fHVHtIPKPH — Corta (@somoscorta) August 4, 2023

La serie de Dibu Martínez

Emiliano Martínez tendrá una serie animada sobre su infancia, llamada “Emi On Off”. Así lo revelo en Urbana Play y agregó que trabajará en la preparación del proyecto junto al escritor Hernán Casciari y al dibujante Liniers.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FComunidadOrsai%2Fstatus%2F1687489756190461952&partner=&hide_thread=false Con muchísima emoción, al fin podemos contar que el quinto proyecto de «Cinco pelis» será producir una serie animada sobre la vida de @emimartinezz1. Como si esto no fuera una bomba mundial, la serie será ilustrada por @porliniers y escrita por @casciari. pic.twitter.com/khbb9SFP60 — Orsai (@ComunidadOrsai) August 4, 2023

En medio de rumores de que hay varios equipos interesados en contratarlo, Dibu Martínez completó la gira de pretemporada por Estados Unidos que afrontó el Aston Villa.