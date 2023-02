Dibu Martínez recibió duras críticas del técnico del Aston Villa

►TE PUEDE INTERESAR: Por qué motivo Marcelo Gallardo está de visita en Mendoza

¡LO LIQUIDÓ CON EL ARCO VACÍO! Martinelli llegó con la meta sin Dibu Martínez que había subido a cabecear y la empujó para el 4-2 de Arsenal.





"Nunca le dije a mi arquero que subiera a marcar un gol en el minuto 92, porque, no conozco el dato, pero una de cada 100 jugadas termina en gol, y quizá en 20 ocasiones así, 10 terminan en gol en contra y eso es lo que pasó hoy", dijo un enojado Emery.

Unai-Emery.jpg

Unai Emery criticó a Dibu Martínez

Luego dijo: "Eso no es inteligente, eso no es ser consciente de cómo queremos jugar y cómo queremos competir. Podemos perder 2-3, pero 2-4 no es bueno".