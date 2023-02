Diego Schwartzman dijo lo que nadie quería escuchar

►Te puede interesar: Argentina Open: Francisco Cerúndolo está en cuartos de final

schwartzman 2.jpg Diego Schwartzman quedó rápidamente eliminado del Argentina Open

El argentino, de 30 años, perdió 12 de los últimos 13 partidos que jugó durante los últimos seis meses y la semana próxima continuará su caída vertiginosa en el ranking, ya que descenderá hasta el puesto 38 luego de haber sido 16 del mundo hasta agosto de 2022.

"Tanto acá como en Córdoba, lo de la gente ha sido espectacular y la verdad que desde adentro de la cancha no le devolví nada cuando siempre en estas dos semanas uno quiere devolver un poco de todo eso", dijo apesadumbrado el Peque.

https://twitter.com/ETQNV/status/1626431316974501888 Diego Schwartzman: "No estoy encontrando por dónde, nunca me pasó. Por un lado es un desafío, por el otro es complicado por qué no sé por dónde encarar los torneos pic.twitter.com/xWq6wI8Wlm — eltenisquenovemos (@ETQNV) February 17, 2023

El peor momento de Diego Schwartzman

"La verdad que el nivel al que estoy jugando es muy bajo y no logro ser competitivo ni con la ayuda de la gente, ni con algún error del rival. La realidad es que el nivel está muy bajo, me toca perder partidos que quizás antes ganaba y me está costando encontrarle alguna explicación", asumió quien fuera hasta la semana pasada el mejor argentino del ranking.

schwartzman 1.jpg El Peque admitió que no encuentra explicación a su bajo nivel

Diego Schwartzman, campeón en Buenos Aires en 2021 y dos veces finalista, en 2019 y 2022, jugó sin confianza desde el inicio del partido y se encontró con un rival que volverá a toparse con un tenista argentino este viernes, cuando enfrente por los cuartos de final a Francisco Cerúndolo.

Luego, admitió: "Me cuesta, no lo voy a negar. No entiendo bien el porque pero no me está saliendo nada".