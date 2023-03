Dibu Martínez, conmovido por el cariño de los más chicos

►TE PUEDE INTERESAR: Así fue la cena íntima que Lionel Messi compartió con familiares y amigos

dibu martinez 1.jpg Dibu Martínez con Pezzella y Acuña en la intimidad de la Selección argentina

El arquero campeón del Mundo y ganador del premio The Best de la FIFA al mejor del 2022 también reveló que no puede "decir que no" ante el pedido de un nene o una nena para una foto o una firma.

►TE PUEDE INTERESAR: La Selección argentina recibió una puñalada inesperada

"Si veo un nene llorando paro porque no puedo decir que no. Después puedo estar horas pero los chicos me pueden", admitió el futbolista de Aston Villa de Inglaterra.

https://twitter.com/UrbanaPlayFM/status/1638192769687601153 DIBU MARTÍNEZ (@emimartinezz1) en @perroscalleok



"Para mí era un orgullo darle algo devuelta a mi familia" (...) "Yo creo que más lejos no podría haber llegado", dice el Dibu.



"Lo primero que pensé eran en ellos, en verlos después del partido", agrega sobre su familia pic.twitter.com/0vIRsff20f — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) March 21, 2023

Dibu Martínez y el orgullo de defender a Messi

Luego, el marplatense Emiliano Martínez reiteró el "orgullo" que siente por "jugar y defender" a Lionel Messi en el seleccionado argentino.

"Siempre se lo dije. Es un orgullo porque era un ídolo cuando miraba a la selección. Ahora es mucho más fácil porque yo sé que si ando bien y tenemos el arco en cero, ganamos el partido. No hay nada más fácil que entrar a la cancha y jugar con uno diferente", destacó.

dibu martinez 2.jpg El arquero campeón del mundo en el predio de Ezeiza

El ex Independiente también reflexionó sobre lo que fue la definición por penales en la final de Qatar 2022 contra Francia y aseguró que "no habrá otra" definición igual.

"Cuando terminó el partido dije: 'No habrá otra final del mundo como esta'. Después sé que en los penales me agrando futbolísticamente porque es un uno contra uno. Era (Hugo) Lloris contra Martínez y solo pensaba que podía haber un ganador...Y fui yo", completó.