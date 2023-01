Deportivo Maipú recuperó el fútbol de Nicolás del Priore

►TE PUEDE INTERESAR: Deportivo Maipú presentó su plantel y su nueva indumentaria

Nicolás Del Priore Maipú 2.jpg Nico Del Priore se siente feliz por su regreso al Deportivo Maipú Foto: Prensa Deportivo Maipú

El talentoso jugador habló con Ovación y aseguró: "La verdad que estoy contento de haber regresado. Me han recibido de maravillas los compañeros y el cuerpo técnico. Estoy muy feliz, es un club que quiero mucho".

Nicolás del Priore 3.jpg Nicolás del Priore le puede aportar mucho fútbol al Deportivo Maipú. Foto: Prensa Deportivo Maipú

Nicolás Del Priore y su experiencia en Rumania

Con respecto a la experiencia que tuvo en Rumania, dejó sus sensaciones y reconoció: "Me sirvió mucho en lo personal y en lo futbolístico se juega de otra manera, también es dinámico, pero mas agresivo. Desde que llegué a Rumania las cosas fueron muy buenas, el primer fin de semana ya me tocó jugar de titular, me fue bien".

"Después el entrenador que estaba no siguió más, vino uno nuevo, al cual no le gustaban los extranjeros. Nos tocó salir del equipo a todos. En diciembre decidí que si no iba a jugar prefería volver al Deportivo Maipú en busca de esta continuidad que tuve el año pasado".

Sobre su crecimiento, reveló: "Me siento un jugador más maduro, con más experiencia. La idea es poder aportar mi granito de arena y tratar de poder asistir a los delanteros y si puedo marcar goles también".

Del Priore se refirió a la identidad de juego que impone Luis García y contó: "El estilo de Luis es ser protagonista siempre, tener el control de la pelota, sentirse superior al rival, busca ser vertical y atacarlos rápidamente. Es parecido a lo que pedía Juan Manuel Sara".

De las expectativas para el próximo torneo (al equipo de calle Vergara le tocará debutar ante Chaco For Ever, de local) afirmó: "Estamos haciendo una muy buena pretemporada y disputando los últimos amistosos. Se pudo mantener la mayoría del plantel y llegaron jugadores de experiencia como Gonzalo Klusener y Rubens Sambueza, que dan muchos consejos que son muy importantes".

Deportivo Maipú debutará ante Chaco For Ever

El Cruzado debutará en la Primera Nacional el 12 de febrero a las 18, de local, ante Chaco For Ever.