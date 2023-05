Demichelis volvió a chicanear a Figal tras su polémica frase contra River

"No me enojé, al contrario. Yo dije que para el hincha de River seguramente fue una chicana. Para mí habló con respeto. Al Monumental lo definió con otro adjetivo calificativo. Eso demostró que nos tenían muchísimo respeto. Habló con respeto o, no quiero pecar de soberbia, con un grado de inseguridad", dijo Demichelis en ESPN.