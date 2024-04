Darío Benedetto y una estadística lapidaria ejecutando penales en Boca

00023486-12.JPG Valentini sufre después del penal que Darío Benedetto no pudo convertir para Boca

Lo llamativo es que en los 90' Benedetto convirtió solo uno de los últimos 5 penales que ejecutó y fue ante Olimpo de Bahía Blanca por Copa Argentina. El penal que inició esta serie negativa fue ante Corinthians por la Copa Libertadores 2022 y luego falló también frente a Talleres, Sarmiento y ahora Nacional Potosí.

benedetto 1.jpg

Con la camiseta de Boca, el delantero ejecutó 23 penales, convirtió 17 y falló 6, aunque su efectividad reciente es muy baja ya que de los últimos 8 solo convirtió 3, 4 fueron desviados (o al palo como en Potosí) y le atajaron solo uno.

De los últimos 9 penales, Darío Benedetto erró 5, una cifra que muestra el bajo momento de confianza de quien fue el capitán de Boca en Potosí y luego asumió: "Como delantero me quedo con el penal. Se levanta la pelota, apenas la tocás se levanta. No se me está dando, pero tengo que seguir trabajando"

Los números de Benedetto en Boca

Darío Benedetto llegó a Boca en junio de 2016 , en julio de 2019 emigró al Olympique de Marsella y retornó al club de la Ribera a comienzos del 2022.

, en julio de 2019 emigró al Olympique de Marsella y retornó al club de la Ribera Jugó 169 partidos y marcó 71 goles con la camiseta xeneize.

con la camiseta xeneize. Ganó 6 títulos a nivel local.

a nivel local. En 2024 acumula 10 partidos y un gol.

En su primer año en Boca hizo 23 goles, desde que volvió en 2022 hizo 26.

benedetto 2.jpg

Diego Martínez respaldó a Darío Benedetto

"El equipo no sintió el penal errado por Benedetto", sentenció el DT de Boca Diego Martínez una vez finalizado el encuentro frente a Nacional Potosí por la Copa Sudamericana.

"Es una situación del juego. Una situación muy clara de gol y le tocó pegar en el travesaño a Darío, pero el equipo siguió adelante", resumió.