Darío Benedetto elogió a Diego Martínez y les pegó a los anteriores entrenadores de Boca Juniors

boca-dario-benedetto.jpg Darío Benedetto siente el respaldo del DT Diego Martínez y se siente cómodo en esta nueva etapa de Boca Juniors.

"Tengo 33 años y no me las sé todas, sigo aprendiendo todos los días. Hay un cuerpo técnico trabajador, con muchas ganas, que le llega al jugador. Martínez es una persona transparente y está con el que juega y con el que no juega. Eso se nota mucho en el equipo", indicó Benedetto.

El Pipa habló tras la victoria sobre Tigre donde aportó el segundo tanto y afirmó que hacía rato que no tenían "un técnico que conviva con el equipo".



Y añadió: "Uno tiene que tratar de ser positivo, escucharlo y hacer lo que él quiere. Hacía rato que no teníamos un técnico que conviviera con el equipo, que hablara con el que está pintado y con el que juega todos los partidos".

En esa línea, volvió a destacar al grupo de trabajo de Martínez: "Es un cuerpo técnico que se mete muy adentro del plantel y está buenísimo, nosotros después lo tenemos que tratar de llevar dentro de la cancha pero se ve reflejado eso".

En cuanto a su vuelta al gol, el atacante señaló: "Estoy contento, la verdad que hacía rato que no podía convertir y ojalá que podamos seguir así. Hacía tiempo no jugaba varios minutos, lo aproveché al máximo, me sentí bien adentro de la cancha. Cuando uno tiene tantos años en el club ya sabe cómo se maneja todo, me mantengo tranquilo, trabajando día a día. Hoy me tocó y lo aproveché".