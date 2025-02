Darío Alaniz vuelve a Gutiérrez Sport Club como entrenador tras la renuncia de Pablo Jofré

Con respecto a la determinación de Carlos Quiroga de alejarse, Martínez dijo: "La verdad que no se cuáles son los motivos de su salida. La respetamos su determinación con dolor, queremos lo mejor para el club, creíamos que él era lo mejor para este proyecto, nos golpea a todos que se vaya".

Carlos Quiroga- Gutiérrez Sport club- (1).jpg Carlos Quiroga, el dirigente que se fue de Gutiérrez Sport Club por diferencias con el presidente Pablo Martínez.

La palabra de Carlos Quiroga

Carlos Quiroga habló este sábado con Ovación y manifestó: “No estoy de acuerdo para nada lo que hace el presidente y he tomado la decisión de alejarme. No tengo respuestas a muchas preguntas, no me ha contestado y nunca me llamó, la verdad no comparto nada", aseguró el vocal, quien estaba a cargo del armar el equipo para el torneo Federal A.

"Nunca estuvo con los jugadores, no ha aparecido por el club y tengo entendido que los futbolistas no entrenaron este sábado”, agregó el dirigente.

Pablo Jofré, quien había retornado al club -se había armado un plantel competitivo y el plantel estaba haciendo la pretemporada- deja su cargo a poco de un mes del inicio del certamen. Se fue del club y ahora Darío Alaniz vuelve a ponerse el buzo de DT.