Darío Alaniz sobre el Víctor Legrotaglie: "Se nos fue un emblema del club"

Lo que significó Víctor Legrotaglie para el club

El ex volante, continuó diciendo: "El Víctor significó mucho para todos los hinchas de Gimnasia y Esgrima. No tuve la posibilidad de verlo jugar pero todo lo que me contaron fue algo maravilloso lo que hizo. Es una pena que no lo haya podido disfrutar en un campo de juego".

"Se nos fue un emblema del club y bien está merecido el nombre del estadio. Se lo va recordar como el mayor ídolo futbolístico de la institución, no habrá nadie que lo remplace", dijo con emoción.

"La verdad que conmigo se portó muy bien en el club y tengo los mejores recuerdos sobre su persona. Solamente darle la paz al Víctor, a su alma, y la calma a su familia", afirmó.

Es un símbolo de la institución, Le regalamos un triunfo ante Colón, defendimos la camiseta que tanto amo".