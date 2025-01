Daniele De Rossi sueña con dirigir a Boca: "Dejé esa puerta abierta porque quiero volver"

"Me encantaría volver a dirigir a Boca. Dejé esa puerta abierta porque quiero volver", indicó el ex mediocampista de as años de edad antes de reconocer: "Me enamoré del estadio", en referencia al clima que los hinchas generan en La Bombonera.

Daniele-De-Rossi-Boca.jpg Daniele De Rossi con la camiseta de Boca.

"Crecí mirando clips de Maradona", admitió el ex integrante de la selección italiana quien reconoció la pasión de los hinchas xeneizes: "el amor que ellos tienen probablemente es similar a lo que sentimos acá".