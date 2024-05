Daniel Oldrá ya piensa en el duelo de Godoy Cruz ante Independiente Rivadavia

Pero además, el Gato no le esquivó al duelo de equipo mendocinos entre el Tomba e Independiente Rivadavia que se jugará el próximo sábado 18, en el Gargantini y dejó conceptos interesantes.

Godoy Cruz- Barracas-.jpg Godoy Cruz en su debut perdió ante Barracas Central. Ahora jugará ante Independiente Rivadavia, en el choque entre mendocinos.

"Es difícil analizar esta derrota, pero prefiero perder de esta forma y no sin patear al arco. Generamos muchas situaciones de gol. El resultado es injusto, pero hay que seguir, tenemos que tratar de pasar estos momentos y hay que pensar en lo que viene. No me voy conforme porque no me gusta perder”, señaló el entrenador.