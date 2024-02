Daniel Oldrá valoró el esfuerzo de sus jugadores en el empate de Godoy Cruz ante Unión

Cuando le consultaron sobre la seguidilla de partidos que le ha tocado a Godoy Cruz, fue claro: "No me quiero quejar, pero es un poco inhumano para los jugadores que jugaron hace tres días. Vemos que otros equipos juegan cada siete días".

"A veces no entendemos como son las programaciones, ahora dentro de cuatro días tenemos que ir a jugar a la cancha de Racing", soltó el Gato antes de reconoer: "Me tengo que sacar el sombrero por que el esfuerzo que han hecho los jugadores en estos cinco partidos es maravilloso. Al que le toca jugar deja la vida", afirmó.

"Me voy contento por lo que mostró el equipo en el segundo tiempo. Siempre intentamos y fuimos al frente, pero no tuvimos la suerte de poder concretar. En cuanto al funcionamiento lo podemos padecer al hacer una rotación y no poder repetir un equipo", admitió.