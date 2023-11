Daniel Oldrá se fue masticando bronca por la derrota de Godoy Cruz

Daniel Oldrá sobre el partido ante Boca Juniors, aseguró: "Me voy amargado por las derrota, no me gusta perder. Ahora tenemos una gran chance de estar a tres partidos de poder lograr algo histórico. Estamos más vivos que nunca y vamos a dejar todo".

WhatsApp Image 2023-11-26 at 22.02.29.jpeg Godoy Cruz no pudo sellar su clasificación a la Libertadores. Foto: Nicolás Ríos/ Diario UNO

Sobre el buen torneo que hizo Godoy Cruz : "Nos vamos tristes por la derrota, pero sabemos que los jugadores han hecho un gran torneo, cuando asumimos nos imaginábamos vivir este buen presente".

Con respecto al árbitro Nicolás Ramírez que no tuvo un buen papel, no quiso polemizar. "No me gusta opinar de los árbitros. Estoy para opinar del juego y las conclusiones que saco que en el primer tiempo fue aceptable y el segundo tiempo no jugamos bien, por eso no pudimos ganar".

Todavía no consigue un cupo en la Copa Libertadores

El Tomba por ahora está adentro del máximo certamen continental con 63 puntos, pero deberá esperar los resultados de este lunes a las 19 ya que tanto San Lorenzo como Estudiantes tienen 61 puntos y jugarán como locales, con Central Córdoba y Lanús, respectivamente.