Daniel Oldrá está haciendo una campaña de película en Godoy Cruz

Oldrá-.jpg El Gato Oldrá festejó con Mario Gómez el triunfo ante San Lorenzo. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El Gato Oldrá, en conferencia de prensa, aseguró: "Sabíamos que San Lorenzo iba a ser un equipo duro y logramos tres puntos para seguir encaminados en el torneo. Quiero felicitar a los jugadores, que en este último tiempo están dejando la vida y se merecen este gran momento que hoy están viviendo".

►TE PUEDE INTERESAR: Godoy Cruz superó 1-0 a San Lorenzo y se metió en zona de Copa Libertadores

Sobre su buen andar como DT del Tomba, reveló: "No sé si es mi mejor momento o no como entrenador. Nunca me medí. El respaldo que nos dan los jugadores es el secreto que hoy tenemos, tengo esa tranquilidad y felicidad por este momento tan importante, donde todavía no se ha logrado nada".

"Nos sentimos muy identificados con los jugadores. A mí manera lo disfruto por el cuerpo técnico que me acompaña y por los jugadores que dejan la vida para estar peleando arriba", agregó.

Oldrá- Isúa.jpg Dos potencias se saludan el Gato Oldrá y el Gallego Insúa. Foto: Martín Pravata /Diario UNO

"Hoy vivimos este gran presente en el torneo por los jugadores, el secreto son ellos. No solamente los que entran a la cancha, sino lo que pelean cada día para ganarse un lugar. Siempre rescato el gran plantel humano y futbolístico que tengo. Le están demostrando que están capacitados para pelear cualquier torreo", agregó.

Oldrá- Ibáñez.jpg El Gato Oldrá junto a uno de sus ayudantes Nelson Martín Ibáñez. Foto: Martín Pravata/ Diario UNO

El ex defensor se refirió a la gran gran campaña que están haciendo: "Estamos involucrados en este torneo y queremos dar pelea. Nosotros pretendemos terminar dentro de los cuatro mejores equipos y eso nos va dar la chance de meternos en algunas de las copas".